Ataque perto de sinagoga em Manchester deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque com faca do lado de fora de uma sinagoga em Manchester, norte da Inglaterra, informou a polícia.

Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41 (5h41 de Brasília) e atenderam "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo como pelas facadas", informou a polícia na rede social X.