AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) SANTIAGO (Chile) - Cepal apresenta o terceiro Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial no Chile -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin - 

Oriente Médio e África do Norte

 ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel -  01H00

 TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro -  16H30

QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner - 

QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de setembro -  10H00

