AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) SANTIAGO (Chile) - Cepal apresenta o terceiro Índice Latino-Americano de Inteligência Artificial no Chile - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin -
Oriente Médio e África do Norte
ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel - 01H00
TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro - 16H30
QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner -
QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de setembro - 10H00