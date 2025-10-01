Zona do euro registra inflação de 2,2% em setembro

Após vários meses de estabilidade, a inflação na zona do euro acelerou em setembro, impulsionada principalmente pela alta nos preços da energia, o que sugere que o Banco Central Europeu evitará novos cortes nas taxas de juros até o final do ano.

O aumento de 2,2% em termos anuais no índice de preços superou os 2% de agosto, segundo um comunicado da agência Eurostat publicado nesta quarta-feira. A meta de inflação anual é de 2%.