Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três homens supostamente vinculados ao Hamas são presos na Alemanha

Três homens supostamente vinculados ao Hamas são presos na Alemanha

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Três supostos membros do Hamas, suspeitos de terem adquirido armas destinadas a "atentados mortais contra estabelecimentos israelenses ou judeus na Alemanha", foram presos nesta quarta-feira (1º) em Berlim, anunciou a promotoria federal alemã.

Durante as prisões, "foram encontrados um fuzil de assalto AK-47, várias pistolas e uma grande quantidade de munições", afirmou a instituição.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, declarou à imprensa estar satisfeito com a prisão "de terroristas afiliados ao Hamas que preparavam projetos de atentados na Alemanha".

No entanto, o grupo islamista afirmou em um comunicado que "não tem nenhuma conexão com as pessoas detidas" e garantiu que as suspeitas de que tenham vínculos com o Hamas são "completamente infundadas".

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", assim como Wael F. M., "nascido no Líbano".

Contactado pela AFP, o Ministério Público indicou que ainda não conseguiu estabelecer com exatidão a nacionalidade deste último.

Segundo o MP, eles se dedicavam à aquisição de "armas de fogo e munições" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino.

Por sua vez, Dobrindt afirmou que os suspeitos estavam "na mira das autoridades e sob vigilância havia meses", desde que chegou à Alemanha um "suspeito de terrorismo conhecido por nossos serviços [de inteligência] e que tinha contatos com o Hamas".

Este último "tentou obter armas e munições necessárias para cometer um atentado", o que levou às detenções de quarta-feira, precisou o ministro.

Os presos serão apresentados na quinta-feira a um juiz de instrução, que deverá decidir sobre os pedidos de prisão preventiva emitidos pelo Ministério Público.

pyv/lep/mab/pc/jvb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar