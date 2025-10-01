Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador foram libertados, diz ministro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, informou nesta quarta-feira (1º) que 16 militares que estavam retidos durante os protestos indígenas contra o governo "foram recuperados" na noite de terça-feira, resultando na libertação de todos os uniformizados.

Inicialmente, o governo informou que 17 militares haviam sido "sequestrados". O Ministério da Defesa explicou à AFP que um foi recuperado na segunda-feira e os 16 restantes na noite de terça-feira. Naquela manhã, o Exército havia informado que quatro militares haviam sido libertados. 

"Ontem (terça-feira), tarde da noite, eles foram recuperados, foram entregues", disse Loffredo em entrevista a uma emissora de rádio. "Estamos realizando uma análise médica para determinar o estado de saúde deles", acrescentou.

pld/val/aa

