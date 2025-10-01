Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Terremoto de magnitude 6,9 deixa mais de 60 mortos nas Filipinas

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Pelo menos 69 pessoas morreram em um terremoto que atingiu uma província central das Filipinas nesta quarta-feira, 1. O epicentro foi registrado a cerca de 19 quilômetros a nordeste de Bogo, desencadeado por um movimento em uma falha geológica submarina, a uma profundidade relativamente rasa de 5 quilômetros.

O terremoto foi um dos mais fortes a atingir a região central em mais de uma década e ocorreu enquanto muitas pessoas ainda dormiam.

Bogo, cidade costeira com cerca de 90 mil habitantes na província de Cebu, registrou metade das mortes até o momento. O número de vítimas pode aumentar, já que os trabalhos de resgate enfrentam dificuldades devido às chuvas intermitentes e a danos em pontes e estradas, segundo autoridades locais.

O governo filipino ainda avalia se irá buscar ajuda de governos estrangeiros.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou a população a evitar o litoral de Cebu e das províncias próximas de Leyte e Biliran, devido ao risco de ondas de até 1 metro. Nenhuma onda foi registrada, e o alerta foi suspenso cerca de três horas depois.

Mesmo com o fim do alerta, milhares de moradores optaram por não voltar para casa, passando a noite em campos gramados e parques, apesar da chuva.

A região de Cebu e outras províncias ainda se recuperavam de uma tempestade tropical que atingiu a região na sexta-feira anterior, deixando ao menos 27 mortos. (Com informações da Associated Press)

