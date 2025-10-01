Tenista francês Gaël Monfils anuncia que irá se aposentar ao final da temporada 2026

O tenista francês Gaël Monfils anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) que irá se aposentar ao final da temporada 2026. "Depois de comemorar meus 39 anos há apenas um mês, quero que saibam que o ano que vem será meu último como jogador profissional", publicou Monfils.

"Embora este esporte seja da maior importância para mim, é com muita serenidade que tomo a decisão de me aposentar ao final da temporada 2026", acrescentou. Desde que estreou no circuito, em 2004, Gaël Monfils conquistou 13 títulos, chegando três vezes a finais de Masters 1000 (Paris 2009 e 2010 e Monte Carlo 2016). Sua melhor classificação no ranking da ATP foi o sexto lugar em 2016. Monfils também disputou duas semifinais de Grand Slam, em Roland Garros 2008 e no US Open de 2016. Mas apesar do talento, faltou um título importante na carreira.