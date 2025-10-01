Talibã restabelece telecomunicações em Cabul e outras províncias do Afeganistão

Correspondentes da AFP informaram que também havia sinal de várias operadoras nas províncias de Kandahar, Khost, Ghazni e Herat.

As redes móveis voltaram a funcionar nesta quarta-feira (1ª) em várias províncias do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, 48 horas depois da suspensão das telecomunicações por parte do regime talibã.

A confusão tomou conta do país na noite de segunda-feira, quando os serviços de telefonia móvel e internet foram interrompidos.

A maioria dos negócios ficou paralisada, incluindo bancos, correios e mercados, enquanto os hospitais tiveram que funcionar sem acesso aos prontuários dos pacientes.

O apagão em massa ocorreu semanas após o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias para evitar a "imoralidade", por ordem do líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada.

str-ecl/mab/mb/jmo/fp