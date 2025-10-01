Tabloide britânico é acusado de ter espionado o príncipe William

Um advogado do príncipe Harry acusou, nesta quarta-feira (1º), o tabloide britânico Daily Mail de ter recorrido a detetives particulares para obter informações sobre a festa de aniversário de seu irmão, William, em 2003. O príncipe Harry e sete celebridades, entre elas o cantor Elton John e a atriz Liz Hurley, entraram com uma ação judicial por violação de privacidade contra a Associated Newspaper (ANL), editora do Daily Mail.

O tabloide é acusado de ter recorrido a métodos ilícitos, como a contratação de detetives particulares, escutas telefônicas e usurpação de identidade para obter informações médicas entre 1993 e 2011, e também em 2018. Nesta quarta-feira, foi realizada uma audiência no Tribunal Superior de Londres para preparar o processo, marcado para janeiro de 2026. Em suas conclusões por escrito, apresentadas ao tribunal, o advogado dos denunciantes, David Sherbone, destacou um artigo do Daily Mail publicado em junho de 2003, na véspera do 21º aniversário do príncipe William. Segundo Sherbone, os "inúmeros detalhes" incluídos no artigo permitem "deduzir que a informação foi obtida" por meios ilícitos.