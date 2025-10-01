Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

Autor AFP
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto. 

A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato. 

O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. 

Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. 

A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso. 

O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. 

Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. 

A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com "motivo válido", expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios. 

Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um "pretexto" para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

eua governo

