Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto. A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato.

O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso. O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros.