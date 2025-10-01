Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starmer quer rever interpretação do direito internacional para facilitar expulsão de estrangeiros

Autor AFP
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou nesta quarta-feira (1º) que deseja alterar a interpretação de certos artigos da legislação internacional sobre direitos humanos para facilitar a expulsão de estrangeiros.

"Devemos rever a interpretação de algumas disposições" da legislação internacional nos tribunais britânicos, afirmou, em entrevista à BBC, o líder trabalhista, sob pressão diante do surgimento da extrema direita.

Este ex-advogado especializado em direitos humanos, que prometeu reduzir a imigração, citou artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH).

"São as convenções sobre refugiados, as convenções contra a tortura, a convenção sobre os direitos da criança", destacou Starmer.

"Não vou derrubar tudo isso. Acredito nesses instrumentos, mas todos os instrumentos internacionais, e isso está bem estabelecido, devem ser aplicados de acordo com as circunstâncias atuais", acrescentou.

O líder britânico disse que aqueles que "realmente fogem da perseguição devem receber asilo", mas que o país está "testemunhando uma migração em massa de uma forma que não víamos nos anos anteriores".

Na entrevista, a BBC destacou o caso de um pedófilo brasileiro que, após ser condenado a uma pena de prisão em seu país, conseguiu evitar a extradição alegando que receberia um tratamento pior lá do que em uma prisão britânica.

A organização de defesa dos direitos humanos Liberty criticou as declarações de Starmer.

"É pouco provável que as mudanças na forma como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é interpretada tenham um impacto significativo nos números da migração e correm o risco de nos colocar no caminho de minar os direitos de todas as pessoas no Reino Unido", afirmou a diretora desta ONG, Akiko Hart.

Os dados mostram "que menos de 1% dos criminosos estrangeiros permanecem no Reino Unido por motivos relacionados aos direitos humanos", acrescentou.

Keir Starmer, que assumiu o poder em julho de 2024, enfrenta a ascensão do partido de extrema direita Reform UK, que lidera as intenções de voto e prometeu retirar o Reino Unido da CEDH.

Nos últimos meses, o governo anunciou medidas para reduzir a imigração, como o endurecimento das condições para obter uma autorização de residência permanente.

