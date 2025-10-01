Semana do Urso Gordo coroa seu vencedor no Alasca

Chunk devorou milhares de quilos de salmão no Parque Nacional de Katmai, no Alasca, e foi eleito como o urso mais gordo do popular concurso, que destaca a preparação desses mamíferos para os meses de hibernação.

A competição de animais mais aguardada dos Estados Unidos chegou ao fim com o triunfo de Chunk, coroado vencedor da Semana do Urso Gordo deste ano.

O urso, que não fazia ideia de que estava competindo, derrotou um grande concorrente, a bicampeã Grazer, negando a ela a oportunidade de conquistar o terceiro título consecutivo, um feito inédito do qual ela também não tinha consciência.

Centenas de milhares de pessoas de todo o mundo votaram no concurso depois de comparar o antes e o depois dos animais, fotografados pelas câmeras dispostas no parque pelos organizadores.

O certame começou em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para os ursos-pardos e seu hábitat no Alasca, assim como para os riscos que enfrentam devido à atividade humana.

Cerca de 2.000 ursos do parque começam a engordar no final do verão e início do outono boreal, graças a uma dieta de até 45 quilos de salmão por dia em preparação para cinco meses de hibernação.