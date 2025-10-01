Quase 60 pessoas ainda estão presas sob os escombros da escola que desabou na Indonésia

Um total de 59 pessoas continuam presas sob os escombros após o desabamento, na segunda-feira, de uma escola islâmica na Indonésia que deixou cinco mortos, informou nesta quinta-feira (2, data local) um responsável dos serviços de resgate. Segundo o balanço mais recente, "59 pessoas continuam presas", indicou em comunicado Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, advertindo que os dados são variáveis, já que alguns sobreviventes ainda não se apresentaram às autoridades.

O número atualizado de desaparecidos "vem da lista de presença publicada pelo internato, incluindo os relatos de desaparecimento feitos pelas famílias", precisou Muhari. Um primeiro balanço mencionava 38 desaparecidos, cifra que subiu para 91 na noite de terça-feira. Na quarta-feira, cinco sobreviventes e dois corpos foram resgatados dos escombros da escola localizada a 30 km da metrópole de Surabaya, no leste da ilha de Java, elevando para cinco o total de mortos. Pais desesperados pedem que os esforços para encontrar seus filhos sejam acelerados, já que se acredita que ainda estejam presos, enquanto, segundo fontes locais, apenas o ala onde as crianças dormiam foi afetada.