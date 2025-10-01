Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

Autor AFP
Tipo Notícia

Os preços do petróleo se mantiveram em queda nesta quarta-feira (1º), puxados pela perspectiva de um novo aumento das cotas de produção da Opep+ e o aumento das exportações de petróleo cru do Curdistão.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em dezembro, cotado em seu primeiro dia como contrato de referência, fechou em queda de 0,97%, a 65,35 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega em novembro, recuou 0,94%, a 61,78 dólares. 

Arábia Saudita, Rússia e os outros seis membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) têm prevista uma reunião virtual no próximo domingo. 

Até agora, o mercado esperava que a reunião resultasse em um aumento da cota de produção de 137 mil barris diários a partir de novembro.

No entanto, alguns veículos de comunicação e analistas afirmaram recentemente que esperam um aumento muito maior, de cerca de 500 mil barris diários.

"Estas declarações são completamente imprecisas e enganosas", negou a Opep na terça-feira em sua conta no X.

Por outro lado, o Iraque retomou, no último sábado, as exportações de petróleo a partir da região autônoma do Curdistão, no norte do país, após mais de dois anos de interrupção devido a disputas legais e técnicas com a administração curda.

Outro fator que influenciou na queda dos preços da commodity foi o aumento das reservas de petróleo nos Estados Unidos (+1,8 milhão de barris) na semana passada, devido a uma atividade menor nas refinarias do país.

Estas plantas estão entrando em seu período de manutenção no outono boreal, o que reduz suas demandas de petróleo.

