Pauta de videográficos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

Videográfico sobre as instalações de segurança das centrais nucleares. - REENVIO DISPONÍVEL

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu sobre a situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, que está há sete dias seguidos desconectada da rede elétrica.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.