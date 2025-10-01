Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ORÇAMENTO: EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista

FILIPINAS TERREMOTO: Terremoto nas Filipinas deixa 69 mortos; hospitais recebem dezenas de feridos

=== EUA ORÇAMENTO === 

WASHINGTON:

EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista

O governo dos Estados Unidos entrou nesta quarta-feira (1º) em uma paralisação ("shutdown") orçamentária, com o fechamento de parte da administração federal, sem uma solução à vista no Congresso entre os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata.

(EUA finanças orçamento política, 780 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== FILIPINAS TERREMOTO ===

CEBU:

Terremoto nas Filipinas deixa 69 mortos; hospitais recebem dezenas de feridos

Ao menos 69 pessoas morreram após um terremoto potente que abalou o centro das Filipinas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (1), enquanto dezenas de feridos lotavam os hospitais na ilha de Cebu.

(Filipinas terremoto, 540 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina é detido no Peru

O governo argentino confirmou na terça-feira (30) a detenção no Peru de "Pequeño J", considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.

(Argentina Peru polícia crime, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

VATICANO:

Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática

O papa Leão XIV se reunirá com especialistas ambientais e ativistas de todo o mundo em uma conferência sobre o clima a partir desta quarta-feira (1) na região de Roma, evento que contará com a presença do astro do filme "O Exterminador do Futuro", Arnold Schwarzenegger.

(Vaticano religião clima papa, 480 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

NUSEIRAT:

Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

Israel bombardeou intensamente a Cidade de Gaza nesta quarta-feira (1), enquanto o movimento islamista palestino Hamas continua analisando o plano de paz de Donald Trump para acabar com quase dois anos de conflito.

(Gaza conflito Hamás Palestinos diplomacia Israel, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO 

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Mais de 80 meios de comunicação pedem indenização milionária à Meta na Espanha

Um tribunal de Madri iniciou nesta quarta-feira (1º) um julgamento no qual 83 veículos de comunicação espanhóis exigem da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, uma indenização de 551 milhões de euros (3,43 bilhões de reais) por concorrência desleal na venda de publicidade digital. 

(Espanha Meta mídia tecnologia publicidade internet, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GLETSCH:

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

As geleiras suíças, particularmente sensíveis à mudança climática, perderam um quarto de seu volume em apenas dez anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (1º) que alerta para a velocidade do fenômeno. 

(Suíça clima meteorologia montanhas natureza, 410 palavras, já transmitida)

PARIS:

'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Um telão gigante, gritos entusiasmados e aplausos. O clima é de final de campeonato futebol em um edifício em Paris, onde centenas de pessoas se reúnem para assistir... a um desfile. 

(Moda luxo gente, 450 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL 

-- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

