PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAIS NOTÍCIAS
EUA ORÇAMENTO: EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista
FILIPINAS TERREMOTO: Terremoto nas Filipinas deixa 69 mortos; hospitais recebem dezenas de feridos
=== EUA ORÇAMENTO ===
WASHINGTON:
EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista
O governo dos Estados Unidos entrou nesta quarta-feira (1º) em uma paralisação ("shutdown") orçamentária, com o fechamento de parte da administração federal, sem uma solução à vista no Congresso entre os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata.
(EUA finanças orçamento política, 780 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== FILIPINAS TERREMOTO ===
CEBU:
Terremoto nas Filipinas deixa 69 mortos; hospitais recebem dezenas de feridos
Ao menos 69 pessoas morreram após um terremoto potente que abalou o centro das Filipinas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (1), enquanto dezenas de feridos lotavam os hospitais na ilha de Cebu.
(Filipinas terremoto, 540 palavras, já transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
BUENOS AIRES:
Suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina é detido no Peru
O governo argentino confirmou na terça-feira (30) a detenção no Peru de "Pequeño J", considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.
(Argentina Peru polícia crime, 400 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
VATICANO:
Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática
O papa Leão XIV se reunirá com especialistas ambientais e ativistas de todo o mundo em uma conferência sobre o clima a partir desta quarta-feira (1) na região de Roma, evento que contará com a presença do astro do filme "O Exterminador do Futuro", Arnold Schwarzenegger.
(Vaticano religião clima papa, 480 palavras, já transmitida)
-- ORIENTE MÉDIO
NUSEIRAT:
Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump
Israel bombardeou intensamente a Cidade de Gaza nesta quarta-feira (1), enquanto o movimento islamista palestino Hamas continua analisando o plano de paz de Donald Trump para acabar com quase dois anos de conflito.
(Gaza conflito Hamás Palestinos diplomacia Israel, 720 palavras, já transmitida)
FOTOS, VIDEO
=== ECONOMIA ===
MADRI:
Mais de 80 meios de comunicação pedem indenização milionária à Meta na Espanha
Um tribunal de Madri iniciou nesta quarta-feira (1º) um julgamento no qual 83 veículos de comunicação espanhóis exigem da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, uma indenização de 551 milhões de euros (3,43 bilhões de reais) por concorrência desleal na venda de publicidade digital.
(Espanha Meta mídia tecnologia publicidade internet, já transmitida)
=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===
GLETSCH:
Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos
As geleiras suíças, particularmente sensíveis à mudança climática, perderam um quarto de seu volume em apenas dez anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (1º) que alerta para a velocidade do fenômeno.
(Suíça clima meteorologia montanhas natureza, 410 palavras, já transmitida)
PARIS:
'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol
Um telão gigante, gritos entusiasmados e aplausos. O clima é de final de campeonato futebol em um edifício em Paris, onde centenas de pessoas se reúnem para assistir... a um desfile.
(Moda luxo gente, 450 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
-- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões
--- CONTATO ---
Redação: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente