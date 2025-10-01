O governo dos Estados Unidos entrou nesta quarta-feira (1º) em uma paralisação ("shutdown") orçamentária, com o fechamento de parte da administração federal, sem uma solução à vista no Congresso entre os republicanos do presidente Donald Trump e a oposição democrata.

Ao menos 69 pessoas morreram após um terremoto potente que abalou o centro das Filipinas, informaram as autoridades nesta quarta-feira (1), enquanto dezenas de feridos lotavam os hospitais na ilha de Cebu.

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina é detido no Peru

O governo argentino confirmou na terça-feira (30) a detenção no Peru de "Pequeño J", considerado o autor intelectual do brutal triplo feminicídio que as autoridades suspeitam ter vínculos com o narcotráfico na Argentina.

-- EUROPA

VATICANO:

Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática

O papa Leão XIV se reunirá com especialistas ambientais e ativistas de todo o mundo em uma conferência sobre o clima a partir desta quarta-feira (1) na região de Roma, evento que contará com a presença do astro do filme "O Exterminador do Futuro", Arnold Schwarzenegger.

-- ORIENTE MÉDIO

NUSEIRAT:

Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

Israel bombardeou intensamente a Cidade de Gaza nesta quarta-feira (1), enquanto o movimento islamista palestino Hamas continua analisando o plano de paz de Donald Trump para acabar com quase dois anos de conflito.

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Mais de 80 meios de comunicação pedem indenização milionária à Meta na Espanha

Um tribunal de Madri iniciou nesta quarta-feira (1º) um julgamento no qual 83 veículos de comunicação espanhóis exigem da Meta, proprietária do Facebook e Instagram, uma indenização de 551 milhões de euros (3,43 bilhões de reais) por concorrência desleal na venda de publicidade digital.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GLETSCH:

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

As geleiras suíças, particularmente sensíveis à mudança climática, perderam um quarto de seu volume em apenas dez anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (1º) que alerta para a velocidade do fenômeno.

PARIS:

'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Um telão gigante, gritos entusiasmados e aplausos. O clima é de final de campeonato futebol em um edifício em Paris, onde centenas de pessoas se reúnem para assistir... a um desfile.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

