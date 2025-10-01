Morte de ex-Pantera Negra reacende debate sobre racismo nos EUA

A ativista negra Assata Shakur, ex-militante do movimento dos Panteras Negras, dos Estados Unidos, viveu por quatro décadas exilada em Cuba após ser condenada à prisão perpétua pelo homicídio de um policial em Nova Jersey, ocorrido em 1973. Na semana passada, sua morte foi anunciada aos 78 anos de idade, em Havana, pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba, A ativista negra Assata Shakur, ex-militante do movimento dos Panteras Negras, dos Estados Unidos, viveu por quatro décadas exilada em Cuba após ser condenada à prisão perpétua pelo homicídio de um policial em Nova Jersey, ocorrido em 1973. Na semana passada, sua morte foi anunciada aos 78 anos de idade, em Havana, pelo Ministério de Relações Exteriores de Cuba, devido a problemas de saúde e idade avançada

A história de Joanne Deborah Chesimard, conhecida como Assata Shakur, se confunde com a história dos EUA. Ao longo da vida da ex-Pantera Negra, travou-se uma disputa pela sua memória e legado. Para muitos, ela foi uma referência na luta antirracista nos Estados Unidos. Porém, para o FBI, o serviço de inteligência norte-americano, ela foi uma perigosa “terrorista”, tendo sido a primeira mulher a ser incluída, em 2013, na lista de terroristas mais perigosos do mundo, com uma recompensa de US$ 2 milhões por informações que levassem a sua captura. Após o anúncio de sua morte, o Sindicato de Professores de Chicago homenageou a ativista negra em uma rede social. “Lutadora revolucionária, escritora feroz, uma reverenciada anciã da libertação negra e uma líder da liberdade cujo espírito continua vivo em nossa luta. Assata se recusou a ser silenciada”, afirmou o sindicato.

Lideranças conservadoras do Conselho Municipal de Chicago, no entanto, criticaram o sindicato por homenagear a ex-Pantera Negra. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, anunciou que se opõe “vigorosamente” a qualquer repatriação dos restos mortais de Shankur. “Ao contrário do seu assassino, o soldado Foerster nunca teve a oportunidade de viver os seus dias em paz. Estamos empenhados em honrar a sua memória e sacrifício”, disse o governador em uma rede social. Por anos, a extradição de Assata foi uma das exigências dos Estados Unidos nas negociações com o governo de Cuba para alívio do embargo que asfixia a economia da ilha há 60 anos. Porém, Havana nunca aceitou extraditar a militante negra.

Madrinha do famoso rapper estadunidense Tupac Shakur, assassinado em 1996, Assata também integrou o Exército da Libertação Negra, grupo revolucionário que entrou na mira da repressão do FBI nas décadas de 1960 e 1970. “Ninguém na história jamais conquistou sua liberdade apelando para o senso moral de seus opressores”, é uma das suas famosas frases. Para a coordenadora da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Cleusa Silva, a história de vida de Shakur é uma referência para militantes de todas as Américas.

“Ela lutava contra o racismo patriarcal e contra a sociedade de classe, interligando gênero, raça e classe. Foi uma mulher que revolucionou sua época, à frente do seu tempo e que merece ser reconhecida nos EUA. Não como uma terrorista, mas com uma pessoa que lutou dentro daquele país e pagou um preço muito alto por isso”, afirmou à Agência Brasil. Assassinato Em 2 de maio de 1973, Shakur e dois companheiros de militância, Zayd Shakur e Sundiata Acoli, foram alvos de uma abordagem policial que resultou na morte do agente do Estado Werner Foerster. Também perdeu a vida no episódio o colega de Assata, Zayd Shakur. Em 1977, ela foi considerada culpada pelo homicídio, apesar do fato de Acoli já ter sido identificado e condenado como o autor dos disparos. Além disso, provas médicas indicaram que Assata havia sido baleada no braço e no ombro, ferimentos que paralisaram seus movimentos e a impediriam de disparar uma arma.