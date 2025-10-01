Ministro da Defesa de Israel emite 'último' aviso para evacuação da Cidade de Gaza

O ministro da Defesa de Israel declarou, nesta quarta-feira (1º), que o Exército intensificará o cerco à Cidade de Gaza e emitiu um alerta final para que seus moradores se desloquem para o sul. "Esta é a última oportunidade para os moradores de Gaza que desejam se deslocar para o sul e deixar os agentes do Hamas isolados na Cidade de Gaza", disse Israel Katz em um comunicado divulgado pela mídia israelense.

"Aqueles que permanecerem (...) serão considerados terroristas e colaboradores do terrorismo", acrescentou. O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que fecharia o último acesso ao norte da Faixa de Gaza para moradores do sul do território palestino a partir de 12h00 (6h00 em Brasília). "A passagem para o sul continuará sendo autorizada para aqueles que não puderam evacuar da Cidade de Gaza", onde o Exército israelense continua sua ofensiva, acrescentou. "Neste momento, o Exército israelense permite livre circulação para o sul sem inspeção", acrescentou o comunicado. A campanha israelense no território palestino continua após Trump anunciar um plano de cessar-fogo na segunda-feira, depois de se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.