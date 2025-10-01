Macron diz que petroleiro na costa da França está ligado à "frota sombra" de petróleo da Rússia

O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta quarta-feira, 01, que um petroleiro imobilizado na costa atlântica da França cometeu "infrações muito graves" e o vinculou à chamada "frota sombra" da Rússia. Forças navais francesas embarcaram à força no navio há alguns dias a pedido de promotores que suspeitavam de irregularidades, disse um oficial militar. O escritório do promotor na cidade francesa de Brest disse que uma investigação judicial foi aberta sobre a "recusa em cooperar" da tripulação e a "falta de justificativa da nacionalidade do navio".

O navio foi ordenado a permanecer no local enquanto a investigação prossegue, segundo o oficial. Forças navais francesas embarcaram novamente no navio hoje para fornecer alimentos e combustível à tripulação a bordo. O petroleiro deixou o terminal de petróleo russo em Primorsk, perto de São Petersburgo, em 20 de setembro, navegou pela costa da Dinamarca e permaneceu na costa do porto francês de Saint-Nazaire desde domingo, de acordo com o site de monitoramento Marine Traffic. Fonte: Associated Press.