Hojlund e De Bruyne dão vitória ao Napoli sobre o Sporting (2-1) na Champions

O Napoli sofreu, mas conseguiu sua primeira vitória nesta Liga dos Campeões ao bater o Sporting de Lisboa por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), no estádio Diego Maradona, graças à dupla Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne. Fora das copas europeias na temporada passada pela primeira vez em 15 anos, o time napolitano investiu para voltar à Champions e os reforços estão dando frutos.

Depois da derrota para o Manchester City na primeira rodada (2 a 0), um resultado positivo era crucial contra o Sporting. Hojlund abriu o placar para o Napoli aos 36 minutos em um rápido contra-ataque após receber um ótimo passe de Debruyne. No segundo tempo, o Sporting calou os torcedores napolitanos com o empate numa cobrança de pênalti do colombiano Luis Suárez (62'), mas a conexão De Bruyne-Hojlund voltou a funcionar minutos depois, quando o atacante dinamarquês desviou de cabeça uma bola levantada na área pelo meia belga para selar a vitória dos italianos (78'). "Kevin é uma lenda do futebol. Assim que ele pega a bola, sei que tenho que tomar a decisão certa que ele vai me achar", declarou Hojlund após a partida.