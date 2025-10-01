G7 avalia medidas comerciais e restrições para países 'que ajudam a financiar guerra da Rússia'

Os ministros das Finanças de países membros do G7 afirmaram considerar medidas comerciais e outras restrições a países e entidades que ajudam a financiar os esforços de guerra da Rússia, incluindo produtos refinados provenientes do petróleo russo, em comunicado publicado nesta quarta-feira. No texto, é citada a importância da aplicação de medidas comerciais, incluindo tarifas e proibições de importação e exportação, nos esforços para cortar as receitas de Moscou.

"Tomaremos medidas concretas para reduzir significativamente, com o objetivo de eliminar gradualmente, nossas importações restantes da Rússia, incluindo as de hidrocarbonetos", acrescenta.