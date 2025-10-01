Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França investiga petroleiro ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca

Autor AFP
AFP Autor
A justiça francesa investiga um navio petroleiro ancorado na costa oeste da França que pode estar ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca, indicou nesta quarta-feira (1º) a promotoria de Brest.

As autoridades dinamarquesas acusaram a Rússia de estar por trás da incursão, após acusações semelhantes por causa do voo de cerca de 20 drones na Polônia no início de setembro e de três aviões de combate na Estônia.

O petroleiro, batizado como "Pushpa" ou "Boracay" e com bandeira de Benim, seria suspeito de estar envolvido no episódio dos drones na Dinamarca na semana passada, segundo o site especializado The Maritime Executive.

O navio pertenceria à frota fantasma que a Rússia utiliza para driblar as sanções ocidentais contra suas vendas de petróleo, segundo o portal.

A prefeitura marítima do Atlântico na França informou à AFP que denunciou à promotoria a presença deste petroleiro, o que levou à abertura de uma investigação, de acordo com o Ministério Público.

Segundo uma fonte militar, o navio foi "abordado no último sábado" e uma equipe "subiu a bordo". Na tarde desta quarta-feira, em imagens aéreas gravadas pela AFP na costa de Saint-Nazaire, no oeste da França, podiam-se ver militares com balaclavas no convés da embarcação.

O promotor de Brest, Stéphane Kellenberger, confirmou que abriu uma investigação por "falta de justificativa da nacionalidade do navio/bandeira" e por "recusa em obedecer".

A embarcação partiu de Primorsk, na Rússia, em 20 de setembro e deveria chegar a Vadinar, no noroeste da Índia, em 20 de outubro, mas permaneceu vários dias ancorada na costa de Saint-Nazaire, no oeste da França, segundo o site Marine Traffic.

E, segundo uma análise da AFP dos dados do portal especializado VesselFinder, navegou na costa dinamarquesa entre 22 e 25 de setembro, quando ocorreram sobrevoos suspeitos de drones na Dinamarca, que prejudicaram o tráfego aéreo e levaram ao fechamento do aeroporto de Copenhague.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, defendeu uma "resposta muito forte" à "guerra híbrida" que estaria sendo realizada pela Rússia, na abertura de uma cúpula da União Europeia em Copenhague nesta quarta-feira.

Tags

rússia

