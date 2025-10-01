Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense bloqueará acesso ao norte de Gaza para os moradores do sul do território

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira (1) que fechará o último acesso ao norte da Faixa de Gaza para os residentes do sul do território palestino, a partir das 12h00 (6h00 de Brasília).

"Habitantes de Gaza, a rua Al Rashid será fechada ao tráfego a partir do setor sul da Faixa a partir das 12h00", afirma um comunicado em árabe divulgada pelo porta-voz militar Avichay Adraee nas redes sociais. 

"A passagem para o sul continuará autorizada para aqueles que não conseguiram deixar a Cidade de Gaza", onde o Exército israelense prossegue com sua ofensiva. "Nesta etapa, o Exército israelense permite o livre deslocamento para o sul sem inspeção", acrescenta o comunicado.

