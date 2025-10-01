Ex-assessor de deputado da AfD é condenado por espionagem

Tribunal alemão afirma que Jian G. repassou informações a um serviço secreto chinês e espionou dissidentes chineses quando trabalhava no gabinete de Maximilian Krah no Parlamento Europeu.Um ex-assessor do eurodeputado alemão Maximilian Krah, do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), foi condenado nesta terça-feira (30/09) a quatro anos e nove meses de prisão sob a acusação de ter espionado para a China. O tribunal de Dresden considerou provado que Jian G. trabalhou para um serviço secreto chinês. Como funcionário do gabinete de Krah quando este era deputado no Parlamento Europeu, Jian G. teria coletado informações e repassado alguns documentos confidenciais às autoridades chinesas de 2019 a 2024, altura em que o ex-assessor, que é cidadão alemão, foi detido. Segundo a decisão da corte, ele também teria reunido informações pessoais sobre a liderança da AfD e espionado dissidentes chineses. Uma chinesa que também estava sendo julgada no caso, Yaqi X., foi condenada a um ano e nove meses de prisão em liberdade condicional. Ela foi acusada de repassar dados sobre cargas, voos e passageiros a G. como funcionária de uma empresa de logística no aeroporto de Leipzig-Halle. Durante o julgamento, ela admitiu ter repassado informações, mas negou ter conhecimento das atividades de G. Krah, que hoje é deputado no Bundestag (parlamento alemão), foi testemunha no julgamento de G. e afirmou não ter conhecimento das atividades do antigo assessor nem de sua filiação ao Partido Comunista Chinês. Perda da imunidade parlamentar Krah também está sendo investigado, num caso separado, por suborno e lavagem de dinheiro em conexão com pagamentos chineses. No início deste mês, o Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) suspendeu a imunidade parlamentar dele devido às acusações. As autoridades já realizaram buscas na residência e nos escritórios de Krah por ordem do tribunal. O político nega qualquer irregularidade e afirma que as acusações têm motivações políticas. Krah foi o candidato cabeça de chapa da AfD para as eleições ao Parlamento Europeu no ano passado, mas foi afastado pelo partido semanas depois de ter declarado a um jornal italiano que nem todos os membros da unidade de elite nazista SS, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foram criminosos de guerra. Ainda assim, Krah foi eleito para o parlamento alemão na eleição de fevereiro de 2025. as/ra (DPA, AFP, Lusa)