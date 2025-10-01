Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: Senado encerra sessões sem solução para shutdown após rejeitar projetos de financiamento

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Senado dos EUA encerrou as sessões desta quarta-feira sem uma resolução sobre como reabrir o governo.

Mais cedo, o Senado rejeitou duas propostas divergentes para financiar o governo e encerrar a paralisação. Um plano de autoria republicana teve 55 votos favoráveis e 45 contrários, abaixo dos 60 necessários para a aprovação. Já a proposta democrata foi endossada por 47 senadores e rejeitada por 53.

Para ser aprovado, o projeto precisava de 60 votos. Os democratas mantiveram as exigências do partido para financiar subsídios de saúde que o presidente dos EUA, Donald Trump, e os republicanos se recusam a estender.

Os senadores retornarão na sexta-feira, após uma pausa para o feriado judaico de Yom Kippur, para votar novamente em uma medida do Partido Republicano para estender o financiamento federal por sete semanas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.

