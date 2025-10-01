EUA: Senado encerra sessões sem solução para shutdown após rejeitar projetos de financiamento

O Senado dos EUA encerrou as sessões desta quarta-feira sem uma resolução sobre como reabrir o governo.

Mais cedo, o Senado rejeitou duas propostas divergentes para financiar o governo e encerrar a paralisação. Um plano de autoria republicana teve 55 votos favoráveis e 45 contrários, abaixo dos 60 necessários para a aprovação. Já a proposta democrata foi endossada por 47 senadores e rejeitada por 53.