Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA oferece garantias de segurança ao Catar após ataque de Israel

EUA oferece garantias de segurança ao Catar após ataque de Israel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos considerarão "qualquer ataque armado" contra o território do Catar como uma ameaça a Washington e proporcionarão garantias de segurança ao Estado árabe do Golfo, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira(1º). 

Em caso de ataque, os Estados Unidos "tomarão todas as medidas legais e apropriadas, incluindo as diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares, para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade", afirmou um decreto assinado pelo presidente Donald Trump na segunda-feira e publicado nesta quarta. 

Em 9 de setembro, o principal aliado regional de Washington foi atingido por Israel, que tinha como alvo líderes do movimento islamista Hamas que negociavam uma proposta de paz dos Estados Unidos. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ligou para o primeiro-ministro do Catar da Casa Branca na segunda-feira para pedir desculpas e prometer que não faria isso novamente. 

Netanyahu e Trump anunciaram uma proposta de paz para Gaza, que agora precisa ser aceita pelo Hamas. 

aha/jz/mar/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar