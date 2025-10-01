Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: empresas privadas eliminaram 32.000 postos de trabalho em setembro

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
As empresas privadas eliminaram milhares de empregos em setembro nos Estados Unidos, uma contração que impacta a maioria dos setores, da indústria até os serviços financeiros, segundo a pesquisa da ADP/Stanford Lab publicada nesta quarta-feira.

Em setembro, o setor privado eliminou mais empregos do que criou (-32.000), com as perdas mais expressivas registradas em áreas como lazer, hotelaria e serviços profissionais, segundo a pesquisa mensal, considerada um termômetro dos números oficiais. 

A publicação dos números, inicialmente prevista para sexta-feira, é incerta devido à paralisação orçamentária nos Estados Unidos. 

Os analistas esperavam a criação de quase 45.000 empregos, segundo uma pesquisa publicada pela MarketWatch.

eua

