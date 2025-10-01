EUA e aliados reduzem presença militar no Iraque

As forças americanas e aliadas começaram a reduzir sua presença no Iraque, anunciou o Pentágono nesta quarta-feira (1º), mais de dez anos após uma missão destinada a acabar com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI). Após meses de negociações, Washington e Bagdá concordaram no ano passado com um cronograma para a retirada gradual das tropas da coalizão internacional no Iraque, criada em 2014 para ajudar as forças locais a recuperar territórios tomados pelo EI no Iraque e na vizinha Síria.

Atualmente, há "pouco mais de 900" soldados, abaixo dos 2.000 no início do ano, disse uma fonte do Pentágono, sob condição de anonimato, a repórteres. A coalizão deveria desocupar as bases no território federal do Iraque até setembro de 2025 e no Curdistão autônomo, no norte do país, até setembro de 2026. A autoridade de Defesa disse a repórteres que os Estados Unidos estavam "em processo de realizar a transição" e que a maioria das forças restantes permaneceria em Erbil, capital do Curdistão iraquiano. "Simplesmente não há necessidade de soldados americanos no Iraque federal para realizar uma missão contra o EI. O Iraque é perfeitamente capaz de fazê-lo sozinho", explicou.