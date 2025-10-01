Desabamento em igreja na Etiópia deixa mais de 20 mortos e 50 feridos

Pelo menos 22 pessoas morreram e 55 ficaram feridas no desabamento de um andaime improvisado em uma igreja na Etiópia durante uma cerimônia religiosa, anunciou nesta quarta-feira (1º) a emissora oficial etíope EBC, no Facebook.

"Vários peregrinos morreram ou ficaram feridos quando o andaime de madeira, instalado para os trabalhos de acabamento, desabou às 7h45 (00h45 de Brasília), no momento em que um grupo de fiéis visitava a igreja" em Arerti, a cerca de 70 quilômetros a leste da capital, Adis Abeba, informou a rádio e televisão pública.