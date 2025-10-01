Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Segundo jogo, segunda vitória: O Arsenal conquistou um suado triunfo em casa por 2 a 0 contra o Olympiacos, da Grécia, nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, e permanece no grupo de times empatados na liderança, com 100% de aproveitamento. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar aos 13 minutos, finalizando com um leve toque após seu companheiro de equipe, o sueco Viktor Gyokeres, mandar a bola na trave.

Martinelli já havia marcado o primeiro gol de sua equipe na vitória em Bilbao contra o Athletic, na primeira rodada. A tranquilidade dos 'Gunners' só veio nos acréscimos, quando o ponta-direita Bukayo Saka fez 2 a 0. Até então, os gregos haviam se mostrado defensivamente organizados e assustaram os londrinos em algumas ocasiões com seus contra-ataques. Aos 20 minutos, um chute do atacante português Daniel Podence foi defendido pelo goleiro espanhol David Raya, e aos 67, foi anulado um gol de outro português, Chiquinho.

A vitória teve uma má notícia para o Arsenal: a lesão do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que foi substituído aos 76 minutos por Cristhian Mosquera. O Olympiacos, comandado pelo técnico espanhol José Luis Mendilibar, continua em dificuldades nesta Liga dos Campeões, somando esta derrota ao decepcionante empate em sua primeira partida em casa, contra um dos azarões desta edição, o Pafos, do Chipre. O Arsenal, vice-campeão da Champions League em 2006, e lutando pelo seu primeiro título da competição, vai enfrentar o Atlético de Madrid na próxima rodada, em 21 de outubro.