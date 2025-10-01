Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

Autor AFP
AFP Autor
A presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, expressou nesta quarta-feira (1º) seu "apoio" a uma delegação palestina que viajou a Lausana (Suíça) e defendeu a "coexistência" entre atletas palestinos e israelenses no esporte mundial.

"Como todas as pessoas que desejam a paz na região, acompanhamos muito de perto os movimentos diplomáticos atuais e esperamos que abram em breve o caminho até a paz", declarou Coventry, citada em comunicado.

Como fez seu antecessor, Thomas Bach, três meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Kirsty Coventry recebeu na sede do COI representantes do Comitê Olímpico Nacional Palestino, presidido por Jibril Rajoub.

O encontro, sem acesso permitido à imprensa, serviu para "conversar sobre o impacto do conflito no esporte e nos atletas na Palestina e o apoio que o COI pode prestar nestas circunstâncias trágicas".

Coventry mostrou "sua mais profunda compaixão a todas as pessoas afetadas por este conflito", sem fazer alusões diretas ao ataque do Hamas contra Israel perpetrado no dia 7 de outubro de 2023, nem à ofensiva israelense sobre Gaza.

A dirigente reiterou a postura do COI desde o início da guerra e não contempla tomar medidas específicas contra Israel.

"Os CNO (Comitês Olímpicos Nacionais) de Israel e Palestina foram reconhecidos pelo COI (...) com os mesmos direitos" e "coexistem pacificamente dentro do Movimento Olímpico", reiterou a organização, que afirma "continuar trabalhando em estreita colaboração com ambos para dar seu respaldo a seus respectivos atletas".

