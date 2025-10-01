Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuvas deixam nove mortos na região ucraniana de Odessa

Autor AFP
Uma tempestade deixou nove mortos, incluindo uma criança, na região ucraniana de Odessa, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira.

O prefeito da cidade de Odessa, Guennadiy Trukhanov, informou que o centro administrativo da região de mesmo nome registrou "quase o dobro das chuvas esperadas para dois meses".

Centenas de socorristas trabalharam durante toda a noite para resgatar as pessoas presas pela água, remover automóveis atolados e bombear a água dos edifícios.

O prefeito Trukhanov reconheceu que a situação é difícil, mas afirmou que está "sob controle".

