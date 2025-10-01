Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China apresenta visto para atrair talentos estrangeiros do setor de tecnologia

Autor AFP
A China lançou nesta quarta-feira (1) um novo programa de vistos para atrair talentos estrangeiros especializados em ciência e tecnologia, em uma tentativa de consolidar uma posição de líder global na área, à frente dos Estados Unidos.

A medida de Pequim, anunciada em agosto, contrasta com a política americana, já que o governo de Donald Trump implementou no mês passado mudanças drásticas e onerosas nos vistos para os trabalhadores qualificados.

Segundo a imprensa estatal chinesa, o novo visto K simplifica o processo de migração para as pessoas que cumprem os requisitos.

"Em um contexto em que alguns países se retraem, tornam-se introvertidos e marginalizam talentos internacionais, a China aproveitou com perspicácia esta oportunidade importante e implementou rapidamente esta política", afirma o jornal estatal Diário do Povo em um artigo de opinião publicado na terça-feira.

Ao contrário de muitas outras categorias de vistos, o K não exige que um empregador ou entidade emita um convite para o solicitante.

"Os vistos K oferecerão mais comodidade aos seus titulares em termos do número de entradas permitidas, do período de validade e da duração da estadia", informou a agência oficial de notícias Xinhua em agosto.

A mensagem oficial descreve os possíveis demandantes como "jovens talentos estrangeiros em ciência e tecnologia", mas ainda não estão claros os requisitos exatos de idade, formação acadêmica e experiência de trabalho.

Do outro lado do Pacífico, a indústria tecnológica americana foi abalada pelas mudanças introduzidas pela administração Trump no procedimento do visto H-1B.

As permissões são muito utilizadas pelo setor de tecnologia, mas a nova política agora exige o pagamento de 100.000 dólares (531.000 reais) para a concessão do visto.

Tags

china eua

