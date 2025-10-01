Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

A Casa Branca defendeu nesta quarta-feira (1º) sua política migratória após o papa Leão XIV criticar o que chamou de "trato desumano" sofrido por imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. "Alguém que diz 'sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano aos imigrantes que estão nos Estados Unidos', não sei se isso é estar a favor da vida", afirmou o papa a jornalistas na terça-feira (30).

O pontífice, primeiro americano a liderar a Igreja Católica, acrescentou que alguém que é contra o aborto, mas apoia a pena de morte — que continua sendo legal em muitos estados dos EUA — também não é "realmente pró-vida". Nascido em Chicago e nomeado papa em maio, após a morte de Francisco, Leão XIV fez essas declarações a jornalistas em sua residência de verão em Castel Gandolfo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, católica praticante, rejeitou as críticas do pontífice quando questionada sobre o assunto nesta quarta-feira. "Rejeito que haja tratamento desumano a imigrantes ilegais nos Estados Unidos sob esta administração", disse Leavitt a repórteres em coletiva.