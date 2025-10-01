Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

Autor AFP
Tipo Notícia

A Casa Branca disse nesta quarta-feira (1º) que as demissões de trabalhadores federais eram "iminentes" devido ao fechamento do governo provocado pelo desacordo entre republicanos e democratas no Congresso.

O Executivo americano está "trabalhando com agências em todas as áreas para identificar onde podem ser feitos cortes... e acreditamos que as demissões são iminentes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Tags

eua governo

