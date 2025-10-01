Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Noventa e uma pessoas podem estar presas sob os escombros de uma escola que desabou na ilha de Java, a principal da Indonésia, informaram as autoridades, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes.

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira, quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas, segundo a imprensa local.

"Com base nos dados de presença dos estudantes, 91 pessoas estariam soterradas sob os escombros do edifício", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres e Mitigação, em um comunicado divulgado na noite de terça-feira.

Algumas horas antes, o governo anunciou o balanço de três mortos e 38 desaparecidos no desastre. 

As autoridades afirmaram que ainda tentam confirmar o número de desaparecidos. "A estrutura principal desabou totalmente (...) Priorizamos salvar as vítimas que estão vivas", declarou Emi Freezer, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Dezenas de parentes aguardavam nas imediações do local do desabamento com a esperança de receber notícias de seus familiares.

gc-ebe/mtp/mas/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar