Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira, quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas, segundo a imprensa local.

Noventa e uma pessoas podem estar presas sob os escombros de uma escola que desabou na ilha de Java, a principal da Indonésia, informaram as autoridades, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes.

"Com base nos dados de presença dos estudantes, 91 pessoas estariam soterradas sob os escombros do edifício", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres e Mitigação, em um comunicado divulgado na noite de terça-feira.

Algumas horas antes, o governo anunciou o balanço de três mortos e 38 desaparecidos no desastre.

As autoridades afirmaram que ainda tentam confirmar o número de desaparecidos. "A estrutura principal desabou totalmente (...) Priorizamos salvar as vítimas que estão vivas", declarou Emi Freezer, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Dezenas de parentes aguardavam nas imediações do local do desabamento com a esperança de receber notícias de seus familiares.