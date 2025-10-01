Ativistas dizem que marinha de Israel interceptou flotilha de ajuda para a região de Gaza

Ativistas a bordo de uma flotilha de navios que navegavam em direção a Gaza disseram na noite desta quarta-feira que a Marinha de Israel interceptou três de seus barcos quando se aproximavam do território palestino. Autoridades israelenses disseram que os ativistas a bordo, incluindo a sueca Greta Thunberg, estavam seguros e sendo transferidos para Israel.

A Flotilha Global Sumud, composta por quase 50 barcos e 500 ativistas, está transportando uma quantia simbólica de ajuda humanitária para Gaza. Os barcos Sirius, Alma e Adara foram interceptados a cerca de 70 milhas náuticas (80 milhas) da costa de Gaza, de acordo com organizadores que compartilharam as posições reais da flotilha. O grupo afirmou que permanece inabalável em sua missão de romper o bloqueio israelense e levar ajuda aos palestinos. Fonte: Associated Press.