Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo

A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo sétimo mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram. O índice ISM - baseado em uma pesquisa com empresas e indústrias de todo o país - subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto.

No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração. "Em setembro, a atividade industrial americana desacelerou em um ritmo ligeiramente menor, sendo o crescimento da produção o fator mais importante no aumento de 0,4 ponto percentual do PMI manufatureiro", disse a diretora da pesquisa do ISM, Susan Spence. Entre os entrevistados, o sentimento era de desânimo. Um deles indicou que seu negócio continua "gravemente em baixa" e atribuiu a culpa às tarifas "extremas" impostas pelo presidente americano Donald Trump.