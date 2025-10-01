Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo

Autor AFP
A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo sétimo mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram. 

O índice ISM - baseado em uma pesquisa com empresas e indústrias de todo o país - subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto. 

No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração. 

"Em setembro, a atividade industrial americana desacelerou em um ritmo ligeiramente menor, sendo o crescimento da produção o fator mais importante no aumento de 0,4 ponto percentual do PMI manufatureiro", disse a diretora da pesquisa do ISM, Susan Spence. 

Entre os entrevistados, o sentimento era de desânimo. 

Um deles indicou que seu negócio continua "gravemente em baixa" e atribuiu a culpa às tarifas "extremas" impostas pelo presidente americano Donald Trump. 

A drástica e inesperada implementação de tarifas afetou mais algumas empresas do que outras, especialmente aquelas que dependem de importações de matéria-prima.

