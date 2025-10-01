AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) MÉXICO (México) - Protesto no 57º aniversário de massacre de estudantes no México - 19H00
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30
TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin -
Oriente Médio e África do Norte
(+) ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel - 01H00
(+) TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro - 16H30
QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025
Américas
(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner -