Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) MÉXICO (México) - Protesto no 57º aniversário de massacre de estudantes no México -  19H00

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  10H30

TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 MOSCOU (Rússia) - Aniversário do presidente Vladimir Putin - 

Oriente Médio e África do Norte

 (+) ISRAEL - Segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel -  01H00

 (+) TEL AVIV (Israel) - Concerto em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro -  16H30

QUARTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2025

Américas

 (+) BUENOS AIRES (Argentina) - Veredicto da Justiça argentina sobre tentativa de assassinato da ex-presidente Cristina Kirchner - 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar