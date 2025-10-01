Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente de barco na Nigéria deixa ao menos 26 mortos

Autor AFP
Tipo Notícia

Ao menos 26 pessoas morreram em um acidente de barco na terça-feira (30) no rio Níger, no centro-sul da Nigéria, uma região particularmente vulnerável a inundações durante a estação chuvosa. 

"De acordo com as informações disponíveis, este trágico acidente teria causado a morte de pelo menos 26 passageiros", afirmou Kingsley Femi Fanwo, comissário de informação do estado de Kogi, em um comunicado. 

O barco transportava comerciantes que se dirigiam da região de Ibaji (Kogi) para um mercado em Illushi, no estado de Edo, do outro lado do rio Níger, e teria virado na terça-feira. 

A agência nacional de resgate Nema informou à AFP, nesta quarta-feira (1º), que suas equipes estavam a caminho do local do acidente. 

Naufrágios são comuns na Nigéria. Geralmente, ocorrem devido ao excesso de carga nas embarcações, manutenção inadequada ou descumprimento das normas de segurança. 

O estado de Kogi também é particularmente vulnerável a inundações durante a estação chuvosa, que nesta região normalmente vai de março a novembro. 

Na Nigéria, assim como em outras partes da África, a mudança climática agrava as variações das monções.

Os desastres naturais se multiplicam e ameaçam a sobrevivência de milhões de pessoas, cujas casas e plantações são danificadas ou destruídas, comprometendo a segurança alimentar.

