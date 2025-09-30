Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE aprova aquisição da Versace pela Prada para criar gigante italiana do luxo

Autor AFP
A União Europeia aprovou, nesta terça-feira (30), a compra da grife italiana Versace pela compatriota Prada, após concluir que a operação não levanta problemas em matéria de concorrência.

A Prada anunciou em abril a aquisição da Versace por 1,4 bilhão de dólares (7,7 bilhões de reais na cotação atual) ao grupo americano Capri Holdings.

A união entre as duas marcas lendárias dará origem a um grupo de luxo italiano com um faturamento superior a 7 bilhões de dólares (37,4 bilhões de reais na cotação atual), capaz de competir melhor com gigantes do setor, como LVMH e Kering.

Donatella Versace, que foi catapultada para a direção criativa da grife em 1997 após o assassinato de seu irmão Gianni, anunciou pouco antes dessa aquisição a sua saída e substituição por Dario Vitale, procedente do grupo Prada.

A Prada, que também é proprietária da marca jovem e transgressora Miu Miu, espera concluir a compra da Versace antes do final do ano.

