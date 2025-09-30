Ucrânia relata morte de família de quatro pessoas em ataque de drones russos

Uma família de quatro pessoas morreu em um ataque com drones russos na região de Sumy, norte da Ucrânia, informou nesta terça-feira (30) o comandante militar da área, Oleg Grigorov. "Esta noite, o inimigo atacou um edifício residencial na localidade de Chernechchyna, na comunidade de Krasnopillia", afirmou Grigorov na plataforma Telegram.

"As equipes de resgate (recuperaram) os corpos de quatro pessoas falecidas entre os escombros: os pais e seus filhos de seis e quatro anos", acrescentou. O Ministério da Defesa russo afirmou que "interceptou e destruiu" 81 drones ucranianos durante a noite. O governador de Volgogrado, Andrey Bocharov, disse que o Exército impediu um ataque "em larga escala" com drones ucranianos sobre a região sul. Não foram relatados danos ou feridos. Na madrugada de sábado para domingo, um grande ataque com centenas de drones e mísseis russos contra a Ucrânia deixou pelo menos quatro mortos em Kiev, incluindo uma menina de 12 anos, e dezenas de feridos em todo o país.