Trump: vou assinar decreto para usar IA para impulsionar pesquisa sobre o câncer infantil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, novas medidas voltadas à área da saúde, com foco no combate ao câncer infantil. Ele confirmou a assinatura de um decreto para usar inteligência artificial (IA) para impulsionar pesquisas sobre o câncer infantil, destacando que, em 2019, já havia lançado a iniciativa 'Childhood Cancer Data Initiative'.

"Hoje, em linha com as recomendações feitas pelo secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., estamos dobrando esse investimento", disse. Segundo Trump, a determinação é para que "o governo federal utilize plenamente a IA para turbinar a pesquisa sobre o câncer pediátrico".

O republicano aproveitou ainda para reforçar a importância de sua política comercial, ressaltando que "temos muito dinheiro entrando no país por conta das tarifas. Nunca houve isso antes".

