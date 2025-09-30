Trump diz ter 'eliminado' quatro barcos com drogas da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que as Forças Armadas americanas "eliminaram quatro barcos com drogas que iam da Venezuela ao nosso país", em discurso no Departamento de Guerra (antigo Departamento de Defesa). A declaração ocorre em meio a um reforço militar americano no Caribe e a relatos de que autoridades do Pentágono estão elaborando opções para atingir rotas e alvos do narcotráfico dentro da Venezuela.

Fontes ouvidas pela NBC News dizem que ataques a alvos do narcotráfico dentro do território venezuelano "podem começar em questão de semanas", embora, até agora, Trump não tenha aprovado formalmente uma operação desse tipo. A escalada faz parte de uma pressão do governo do republicano para que o presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, faça mais para conter o fluxo de drogas para fora do país.