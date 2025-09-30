Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz ter 'eliminado' quatro barcos com drogas da Venezuela

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que as Forças Armadas americanas "eliminaram quatro barcos com drogas que iam da Venezuela ao nosso país", em discurso no Departamento de Guerra (antigo Departamento de Defesa). A declaração ocorre em meio a um reforço militar americano no Caribe e a relatos de que autoridades do Pentágono estão elaborando opções para atingir rotas e alvos do narcotráfico dentro da Venezuela.

Fontes ouvidas pela NBC News dizem que ataques a alvos do narcotráfico dentro do território venezuelano "podem começar em questão de semanas", embora, até agora, Trump não tenha aprovado formalmente uma operação desse tipo. A escalada faz parte de uma pressão do governo do republicano para que o presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, faça mais para conter o fluxo de drogas para fora do país.

No mesmo pronunciamento no Departamento de Guerra, Trump ainda afirmou que o governo vai mandar militares para Chicago "em breve. Eles têm um prefeito estúpido e terrível", afirmou, sem mencionar o nome do democrata Brandon Johnson, repetindo o que fez anteriormente com a capital federal, Washington.

Tags

EUA TRUMP

