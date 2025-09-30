Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que dá ao Hamas "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza, que estipula o desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo.

"Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre um prazo. "O Hamas aceitará ou não. E se não aceitarem, isso terá um final triste", acrescentou.

