Trump diz que EUA vai 'monitorar' o narcotráfico por terra após ataques no Caribe

O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (30) que os Estados Unidos vão "monitorar", a partir de agora, a passagem de drogas por via terrestre, após os ataques contra barcos supostamente de traficantes no Caribe. "A Venezuela tem sido muito perigosa no que se refere a drogas e outras coisas. Vamos ver o que acontece com a Venezuela", declarou a jornalistas antes de uma reunião incomum com a liderança das Forças Armadas.

"Tínhamos muitas drogas entrando pelo mar", explicou. Atualmente "já não há lanchas, não há barcos de pescadores, não há nada", afirmou. As forças americanas destacadas no Caribe destruíram três embarcações em ataques separados que deixaram ao menos 14 mortos, supostamente traficantes de drogas. Esses ataques representam uma grave escalada em relação aos trabalhos de apreensão de drogas e prisões tradicionalmente realizadas pela Guarda Costeira americana com a colaboração de forças da região. "Agora vamos monitorar os cartéis", advertiu Trump. "Vamos monitorar rigorosamente os cartéis que levam [a droga] por terra", acrescentou.