Trump anuncia planos de aumentar gastos militares e volta a falar sobre anexação do Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de forte expansão militar. "Me comprometi a gastar mais de US$ 1 trilhão com as forças armadas no ano que vem", disse nesta terça-feira, 30, em discurso no Departamento de Guerra. O republicano também celebrou os efeitos de sua política comercial, afirmando que "estamos ricos de novo por conta das tarifas".

Trump também defendeu a ampliação da frota naval. "Devemos começar a pensar em produzir novos navios de guerra", declarou, e destacou que "estamos avançando com os caças Boeing F-47". Ele sugeriu que o nome dos caças é em referência ao seu segundo mandato como presidente, que marca o posto de 47º líder americano.