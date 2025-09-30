Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teerã anuncia que 120 iranianos foram deportados pelo governo dos Estados Unidos

Autor AFP
Tipo Notícia

O Irã anunciou nesta terça-feira (30) o retorno ao país durante a semana de 120 cidadãos expulsos pelos Estados Unidos, como parte da política anti-imigração implementada pelo governo do presidente Donald Trump.

"Esperamos que 120 pessoas sejam expulsas e retornem ao país nos próximos dois dias", declarou à agência Tasnim o diretor para assuntos consulares do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Hossein Nushabadi. 

"Os serviços de imigração americanos decidiram deportar quase 400 iranianos que estão atualmente nos Estados Unidos. A maioria entrou ilegalmente", acrescentou.

O jornal New York Times, que cita duas fontes do governo iraniano e uma do governo americano que pediram anonimato, informou que 100 iranianos refugiados nos Estados Unidos foram enviados de volta ao seu país de origem após um acordo entre Washington e Teerã.

A decisão, um exemplo incomum de cooperação entre Washington e Teerã, foi tomada após vários meses de discussões, segundo o jornal.

Procurado pela AFP, o Departamento de Estado americano não fez comentários até o momento. 

O voo fretado pelas autoridades americanas decolou da Louisiana na noite de segunda-feira e deve pousar no Irã nesta terça-feira, após uma escala no Catar, informou o NYT.

A deportação constitui "a tentativa mais flagrante até o momento por parte da administração Trump de expulsar migrantes sem levar em consideração as condições de direitos humanos que poderiam enfrentar", acrescentou o jornal. 

No início do ano, Washington deportou refugiados iranianos, incluindo vários cristãos, para Costa Rica e Panamá.

