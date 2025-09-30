Sinner vence De Minaur e vai à final do ATP 500 de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu o australiano Alex de Minaur (N.8) nesta terça-feira (30) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim. Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6 e 6-2, em duas horas e 20 minutos.

"Estou muito feliz por voltar para jogar amanhã [quarta-feira, na final]. Jogar nesta quadra é sempre fantástico", comemorou o italiano, que por outro lado lamentou as chances perdidas para quebrar o serviço de De Minaur. "Mas é isso o que faz o tênis ser tão imprevisível", comentou. Jogando contra um adversário que já havia derrotado em seus 11 confrontos anteriores, Sinner teve que se recuperar depois de perder o segundo set. O número 2 do mundo não teve um bom desempenho no saque, concedendo 12 break points para De Minaur, que só conseguiu aproveitar um deles, exatamente o que lhe deu a vitória na segunda parcial.