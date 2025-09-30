Reino Unido sanciona 71 indivíduos e instituições ligados ao programa nuclear do Irã

O Reino Unido destacou que a decisão foi tomada em conjunto com a União Europeia, após trabalhar junto com a França e a Alemanha para ativar o mecanismo de recolocar sanções contra o Irã no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Reino Unido aplicou sanções sobre 71 indivíduos e instituições ligados ao programa nuclear do Irã, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira, 30, pelo governo britânico. "Esse pacote de sanções manda uma mensagem clara para Teerã - de que vamos continuar a tomar os passos necessários para prevenir que desenvolvam uma arma nuclear", afirma a nota.

O governo britânico demonstrou preocupação com a escalada nuclear iraniana nos últimos anos, afirmando que o programa é uma "ameaça significativa para a paz e segurança global". "Demos múltiplas chances ao Irã de providenciar provas credíveis sobre as intenções do programa, o que falharam em fazer", disse. "Continuamos a buscar rotas diplomáticas e negociações, e pedimos ao Irã para colaborar".

Segundo o comunicado, os indivíduos, empresas de energia, instituições financeiras e públicas sancionadas estavam envolvidos em facilitar o programa nuclear de Teerã. Na lista, o governo do Reino Unido incluiu os Ministérios de Energia e Petróleo do Irã.

O Reino Unido disse que pretende anunciar ainda novas medidas setoriais, com foco em finanças, energia, frete, software e outras indústrias cruciais para a escalada nuclear iraniana.